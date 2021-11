Les favoris africains au rendez-vous ? Pas tous : place aux barrages en zone Afrique

La phase la plus chargée des qualifications africaines est derrière nous : place aux barrages en zone Afrique. Quelques cadors manquent à l'appel.

L'Algérie a eu chaud, le Nigéria aussi

En tête de son groupe devant le Burkina Faso de Hervé Koffi, l'Algérie a tremblé jusqu'au bout : les Fennecs, champions d'Afrique en titre, ont vu leur adversaire burkinabé égaliser à la 83e et n'étaient donc qu'à un but de perdre leur ticket pour les barrages. Ce sont les grands noms, Mahrez et Feghouli, qui ont porté leur équipe, comme souvent. Ahmed Touba, qui a choisi l'Algérie aux dépens de la Belgique, peut rêver à une qualification et une participation à la Coupe du Monde, même s'il n'a joué que deux matchs dans ces éliminatoires. Adem Zorgane (Charleroi) et Réda Halaïmia (Beerschot) peuvent également espérer être de la partie ...

© photonews

Même scénario pour le Nigéria dans le groupe C : un nul aura suffi face au Cap Vert (1-1), mais le but de Victor Osimhen inscrit d'entrée de jeu aura laissé les Super Eagles trembler jusqu'au bout, à domicile face à un adversaire qui aurait pris la tête en cas de victoire. Pas de mauvaise surprise pour Onuachu, Moses Simon, Osimhen et leurs équipiers donc. EtCyriel Dessers , en forme à Feyenoord, peut donc espérer aider son équipe en barrages ...

Le Maroc et ses Belges ont surclassé leur groupe, comme le Mali

Le Maroc participera-t-il à sa deuxième Coupe du Monde consécutive ? Présents en 2018, les Lions de l'Atlas ont en tout cas marché sur leur groupe qualificatif et sont qualifiés depuis les matchs internationaux du mois dernier. Ils terminent avec 18 points, soit 12 de plus que la Guinée-Bissau dans une poule il est vrai assez facile.

© photonews

Emmené par ses stars Achraf Hakimi, Munir El Haddadi et Sofyan Amrabat, ainsi que par le second meilleur buteur des qualifications Ayoub El Kaabi (Hatayspor), le Maroc a également pu compter sur une poignée de binationaux belges : Ilias Chair (QPR, formé au Lierse), les frères Mmaee (Ryan ayant inscrit deux doublés, ses premiers buts, lors des deux derniers matchs qualificatifs) et Selim Amallah (absent pour blessure mais lui aussi auteur d'un doublé en octobre) font partie des meubles.

Même facilité pour le Mali, pas encore officiellement qualifié au début de cette trêve internationale mais qui n'avait plus grand chose à craindre dans un groupe là aussi peu relevé où le modeste Ouganda termine deuxième, à 7 points de Moussa Djenepo et ses équipiers.

La Tunisie a fait le job, l'Egypte tranquille

Les Aigles de Carthage devaient gagner lors de leur dernier match afin de ne pas se voir dépassés par la Guinée équatoriale, et l'ont fait tranquillement face à la Zambie (3-1). La Tunisie disputera les barrages, avec notamment le Rouche Hamza Rafia, monté au jeu. Et c'est un quasi sans-faute pour les nations nord-africaines engagées (la Lybie, plus faible, mise à part), puisque l'Egypte a assez facilement remporté son groupe aux dépens du Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. Mahmoud "Trezeguet" Hassan, ancien du RSCA et de Mouscron, sera de la partie en barrages s'il est remis de sa blessure au genou.

Le Cameroun brise les rêves ivoiriens

La Côte d'Ivoire, l'une des nations références du continent africain, peut déjà faire une croix sur le Mondial, la faute à ce tirage sévère qui l'avait placée dans le même groupe que le Cameroun. La "finale" de ce groupe a vu les Lions Indomptables l'emporter (2-1) et envoyer les équipiers de Collins Fai en barrages - et les Éléphants en crise, eux qui ratent là leur seconde Coupe du Monde consécutive après avoir été présents en 2006, 2010 et 2014.

© photonews

Et des polémiques ...

Le football africain en est spécialiste : deux polémiques ont éclaté lors des dernières rencontres qualificatives pour les barrages du Mondial, dans cette zone où décrocher son sésame pour le Mondial est une vraie gageure. Un penalty a offert la qualification au Ghana aux dépens de l'Afrique du Sud, et la fédération sud-africaine a porté réclamation pour soupçons de match truqué auprès de la FIFA : Hugo Broos et ses Bafana Bafana n'ont pas dit leur dernier mot.

Quant à la RDC et ses innombrables belgicains, que Dieumerci Mbokani pensait avoir aidé à qualifier face au Bénin (en lice pour les barrages également), ils font face à une plainte venant des Écureuils, et pour cause : les cinq changements effectués l'ont été en quatre interruptions de jeu, au lieu de trois maximum. Côté congolais, on argue que c'est aux officiels de vérifier cela. Par le passé, la Lybie avait vu sa demande écartée dans un cas de figure semblable, mais il s'agissait de la CAN et d'un match à moindre enjeu. Affaire(s) à suivre : le tirage au sort des barrages aura lieu le 18 décembre 2021 à Doha, et il faudra avoir réglé ces dossiers d'ici là.