Quand Erling Haaland s'est révélé au grand public : "Je me souviens l'avoir vu marquer quatre buts en championnat"

Très convoité, le Norvégien du Borussia Dortmund est l'un des attaquants dont on parle le plus en football.

L'ancien prodige du football mondial Martin Odegaard, qui avait connu sa première sélection en équipe nationale senior à 15 ans seulement, évolue actuellement à Arsenal.

Il est toujours international, dans une sélection qui compte aujourd'hui un autre phénomène, Erling Haaland : "Mon tout premier souvenir de lui, c'était quand je l'ai vu à la télévision", se souvient Martin Odegaard.

"Je le regardais quand il a commencé à jouer en Norvège. Je me souviens l'avoir vu marquer quatre buts contre Brann Bergen. Je pense que nous avons joué ensemble pour la première fois en U21 contre l'Allemagne. C'est là que je l'ai rencontré. Nous avons gardé une bonne connexion sur et en dehors du terrain, et nous sommes des amis proches aujourd'hui", poursuit le médian, dans une interview publiée sur le site d'Arsenal.

En tant qu'ancien jeune prodige du football mondial, Martin Odegaard porte également un oeil attentif sur les jeunes qui percent, notamment à l'académie des Gunners : "Je pense qu'il y a beaucoup de talents ici à l'académie, chaque fois qu'ils viennent s'entraîner avec nous, ils apportent de la qualité. Mon conseil aux jeunes est de travailler dur et de prendre du plaisir en même temps. C'est très important et si facile à oublier, à la base nous jouons tous au football car on aime ce sport... donc amusez-vous, mais travaillez dur, croyez en vous, et n'abandonnez jamais."