Christopher Daum observe le Club de Bruges: "Je n'aurais jamais dû partir"

Ce mercredi, le Club de Bruges recevra le RB Leipzig dans la cadre de la cinquième journée de la Ligue des Champions. L'ex-coach du Club, Christopher Daum, en sera un spectateur attentif.

Christopher Daum a été l'entraîneur du Club de Bruges lors de la saison 2011-2012. Mais il avait pris la décision de démissioner en fin de saison. "Quitter Bruges a été une grosse erreur de ma part, que je regrette profondément", a a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad. 'J'aurais pu et dû rester, mais je n'ai pas pu à cause de problèmes privés".

Depuis, leClub a bien progressé et Daum le voit: "La métamorphose du Club depuis mon départ est tout simplement incroyable. Cela fait quatre années de suite que l'équipe va en Ligue des Champions, et on voit que certains joueurs ont bien appris des campagnes précédentes. Pour moi, Bruges a plus de chances que Leipzig d'aller dans la phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Leipzig a plus de qualités individuelles, mais Bruges a une équipe plus solide."

Lors du match aller, le Club de Bruges avait pris les trois points à Leipzig en s'imposant 1-2. Un nul suffira ce mercredi pour assurer au minimum une qualification pour l'Europa League.