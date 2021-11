L'agent de Ronaldo a-t-il précipité le départ de Solskjaer?

Le Norvégien n'a pas survécu à la lourde défaite de son équipe à Watford.

Malgré son émouvant message d'adieux pour Ole Gunnar Solskjaer après son limogeage de Manchester United dimanche, Cristiano Ronaldo (36 ans, 9 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) ne serait pas totalement étranger au renvoi de l'entraîneur norvégien… Et pour cause, le Manchester Evening News et Talk Sport affirment que l'agent de l'attaquant, Jorge Mendes, aurait joué un certain rôle dans cette décision en appelant le vice-président exécutif de MU, Ed Woodward, après la débâcle cotre Watford (1-4) afin d'obtenir des garanties quant à des changements très rapides.

Il est évidemment difficile d'évaluer le réel impact de ce coup de fil puisque le sort du technicien était peut-être déjà scellé auparavant... En tout cas, cette rumeur est crédible puisque CR7 s'était récemment plaint d'une certaine baisse des standards observée depuis son retour, notamment au niveau de l'exigence aux entraînements.

Dans le même temps, l'homme d'affaires portugais ne perd pas le nord et pousserait déjà pour Julen Lopetegui, actuellement en poste au FC Séville, afin de succéder à Solskjaer…