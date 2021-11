Maradona et son entourage impliqués dans un scandale sexuel

Une Cubaine dit avoir été abusée par la star argentine alors qu'elle n'avait que 16 ans.

Mavys Alvarez Rego, une Cubaine de 37 ans, a fait des révélations sur Diego Maradona et son entourage. La dame, qui a vécu une relation avec la star argentine à l'âge de 16 ans, dit avoir été victime de violences et d'abus. "J'ai été éblouie, il m'a conquise. (...) Je l'aimais et le détestais en même temps, j'ai pensé au suicide."

Elle explique notamment avoir été violée et séquestrée par l'entourage de Maradona dans un hôtel. "Je suis arrivée à ce que je voulais : dire ce qui m'est arrivée pour éviter que d'autres femmes subissent le même sort que moi."