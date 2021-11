🎥 Ligue des Champions: Thiago Alcantara, Lewandowski... les plus beaux buts de la semaine

Frappes surpuissantes ou retourné acrobatique, les artilleurs ont encore régalé cette semaine en C1.

Et ils sont quatre à faire partie des nominés pour le but de la semaine. Robert Lewnadowski pour sa bicyclette sur la pelouse enneigée du Dynamo Kiev, Pedro Gonçalves pour sa lucarne contre le Borussia Dortmund, Thiago Alcanta pour sa demi-volée imparable contre le FC Porto et Silvan Hefti qui a lui aussi trouvé la lucarne, avec les Young Boys contre l'Atalanta.