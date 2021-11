🎥 Coronavirus : Belenenses aligne 9 joueurs contre Benfica, encaisse 7 buts et termine à 6

Belenenses croisait Benfica hier en Primeira Liga portuguaise.

Touchée de plein fouet par le coronavirus avec 17 cas positifs testés en semaine, l'équipe locale débutait la partie avec ses joueurs disponibles, à savoir... 9 joueurs, dont un gardien reconverti en joueur de champ.

Et Benfica ouvrait le score après moins d'une minute de jeu grâce à un auto-goal. Le score sera finalement de 0-7 avant la mi-temps, grâce notamment à un triplé de Darwin Nuñez.

Après le repos, les locaux sont remontés sur la pelouse avec seulement sept joueurs, et après seulement une minute de jeu en seconde période, ils ont été réduits à six en raison d'une blessure. L'arbitre a alors arrêté le match.

On peut penser que la partie n'aurait pas dû être jouée dans ces conditions, mais il semble que Belenenses n'aurait pas fait de demande de report du match. Cela a en tout cas donné lieu à une rencontre étrange.

Mais la rencontre fait grand bruit au Portugal, où la rencontre a été qualifiée de honteuse par plusieurs voix.

Les grands rivaux de Benfica tout d'abord, Porto et le Sporting, estiment que les Aigles ont été avantagés. Le président de Benfica Rui Costa a lui-même regretté ce qui s'est produit et a parlé de "page noire dans l'histoire du foot portugais et du pays". Le quotidien A Bola titrait pour sa part "La Honte" en première page ce matin.

