Deux buts mais des regrets pour Hrosovsky: "On leur a donné la victoire"

Patrik Hrosovsky a perdu son duel avec Vanaken sur l'ouverture du score, mais il avait remis son équipe sur de bons rails en seconde période... avant de voir Bruges l'emporter.

Patrik Hrosovsky ne pouvait que regretter la tournure des évènements: "J'échangerais mes deux buts contre les trois points", nous confie le Slovaque du KRC Genk. "Nous avions vraiment besoin de cette victoire".

"Nous avions tellement bien commencé cette deuxième période, nous avions tout sous contrôle. Et puis je ne sais pas pourquoi, nous avons encaissé si facilement...Nous pouvions revenir à 3 points du Club de Bruges... cela laisse vraiment un drôle de sentiment. Nous étions tellement bons sur les phases arrêtées ces dernières semaines... et là ça recommence. On leur a donné la victoire".

Les Limbourgeois sont donc maintenant une nouvelle fois dans le doute... et à 9 points du Club de Bruges.