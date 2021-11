Tarik Tissoudali impérial avec La Gantoise : "J'aurais pu marquer plus de buts"

Roman Yaremchuk a quitté Gand l'été dernier, mais Tarik Tissoudali fait de son mieux pour faire oublier l'Ukrainien du côté des supporters de la Ghelamco Arena.

Dimanche soir, Tarik Tissoudali a une nouvelle fois fait vibrer le cœur des supporters gantois. Le Néerlandais a été très présent dans les seize derniers mètres et a planté deux buts contre le Standard de Liège. L'homme du match. Son deuxième but, en particulier, était un régal pour les yeux. Le Buffalo aurait pu marquer beaucoup plus de buts et il l'a admis à l'issue de la partie. "Nous aurions pu marquer plus de buts, et pour moi personnellement", a expliqué le joueur de La Gantoise à l'issue de la rencontre.

© photonews

Chaque fois que Tissoudali recevait le ballon, on pouvait parier qu'une action dangereuse allait suivre. Henkinet l'a empêché de marquer un but et quand il l'a fait, Siquet était là pour dégager le ballon sur la ligne.

Un triplé était hors de question pour Tissoudali, même s'il ne sera pas mécontent de ses deux buts. S'il continue comme ça, il amènera Gand en Playoffs 1.