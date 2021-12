🎥 Buteur, mais éliminé en MLS, Tajon Buchanan arrive à Bruges

Fin de l'aventure pour New England Revolution en MLS.

New England Revolution a été éliminé au bout du suspense en demi-finale de Conference de MLS, cette nuit, par New York City, aux tirs au but (2-2, tàb: 3-5). Une rencontre qui a permis à Tajon Buchanan de se mettre en évidence: le Canadien a inscrit le deuxième but des siens, à la 118e minute de jeu.

C'était le 12e et dernier but de Tajon Buchanan pour New England. L'ailier de 22 ans s'était engagé avec le Club de Bruges, il rejoindra donc bientôt la Venise du Nord, où on attend beaucoup de lui.