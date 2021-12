Vinicius Jr sous le charme de son coéquipier

Les deux attaquants du Real Madrid sont en pleine forme et s'impressionnent.

Depuis le début de la saison, le Real Madrid se retrouve porté par un duo offensif particulièrement efficace : l'ailier Vinicius Junior (21 ans, 14 matchs et 9 buts en Liga cette saison) et le buteur Karim Benzema (33 ans, 13 matchs et 11 buts en Liga cette saison). A l'occasion d'un entretien pour Post United, l'international brésilien a encensé son partenaire français.

"Il est impressionnant. Tout ce qui est difficile, il le rend facile. C'est un grand footballeur, j'adore jouer avec lui et je veux l'aider à rester ici pendant encore longtemps et faire de mon mieux pour l'aider à gagner le Ballon d'Or un jour", a assuré Vinicius.

4e du Ballon d'Or cette année, Benzema appréciera le soutien de son coéquipier.