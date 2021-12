Gareth Southgate remporte un prix pour son implication en faveur de l'égalité et l'inclusion

Gareth Southgate a remporté le premier trophée Sky/Kick It Out pour l'inclusion et l'égalité lors des British Sports Awards.

Sky Sports et l'association contre le racisme Kick It Out, qui travaille en collaboration avec la Premier League et la FA pour lutter contre les discriminations, ont remis cette semaine un nouveau trophée lors des British Sports Awards : le trophée pour l'inclusion et l'égalité. Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre, est la personnalité mise à l'honneur pour ce trophée inaugural.

Cette récompense désigne un individu ou une organisation dont le travail a permis de combattre le racisme et les discriminations tout en promouvant l'égalité et l'inclusion dans le sport et la société en général. Southgate a été confronté à de nombreux actes de racisme vis-à-vis de joueurs de couleur au sein de la sélection anglaise, notamment lors de déplacements des Three Lions au Monténégro ou en Hongrie.