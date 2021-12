Nouveau gros coup dur pour Ismail Azzaoui

Catastrophe pour le jeune Ismail Azzaoui, qui revenait bien en forme avec Heracles Almelo mais s'est à nouveau gravement blessé.

Ismail Azzaoui (23 ans) est décidément maudit. Déjà victime de deux ruptures du ligament croisé dès le début de sa carrière, alors qu'il évoluait à Wolfsbourg, l'ancien jeune d'Anderlecht s'est à nouveau blessé ce mercredi avec Heracles Almelo lors du match face à Feyenoord, alors qu'il avait délivré un nouvel assist. Il comptait jusque là 13 matchs pour 3 buts et 3 assists.

Le club d'Eredivisie a communiqué la mauvaise nouvelle ce jeudi : Ismail Azzaoui est out pour le reste de la saison. Il s'est blessé au genou. "C'est difficile pour moi et ma famille, mais nous surmonterons cela comme nous l'avons fait auparavant. Je tiens à remercier tous mes coéquipiers, les fans et le club pour leur soutien. Je reviendrai encore plus fort", déclare-t-il sur le site officiel d'Heracles Almelo.