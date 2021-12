Arab Cup : la Syrie réalise un bel exploit contre la Tunisie

Les Syriens ont fait tomber le favori de leur groupe en Arab Cup.

La Syrie a créé la sensation. La 85e nation mondiale s'est imposée 2-0 face à la Tunisie dans le cadre de la 2e journée d'Arab Cup. Kass Kawo (8e) et Osman (47e) furent les buteurs du côté syrien. Les Aigles syriens comptent actuellement six points dans leur groupe et devront s'imposer contre la Mauritanie pour passer le tour suivant.