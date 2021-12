Joshua Zirkzee, un coup de mou ? Vincent Kompany n'est pas d'accord

Si Christian Kouamé a jailli et inscrit un doublé à Seraing, Joshua Zirkzee a lui disputé un match très compliqué. Vincent Kompany relativise.

Lors du précédent match de Coupe, face à une opposition il est vrai plutôt modeste, Joshua Zirkzee avait inscrit un doublé et disputé l'un de ses meilleurs matchs à Anderlecht. En 8e de finale, le Néerlandais a très peu apporté, et c'est Christian Kouamé qui a dû alimenter le marquoir par deux fois. Pour autant, Kompany ne veut pas parler d'une "méforme" chez son talentueux buteur.

"Je ne parlerais pas d'une méforme. Parfois, un attaquant peut ne pas jouer un match exceptionnel mais marquer deux ou trois buts", relativise-t-il en conférence de presse ce vendredi. "Disons que vu notre équipe, ils savent en début de match qu'ils auront des occasions et devront les mettre".

Joshua n'a que 20 ans, on l'oublie

Les chiffres de Zirkzee masquent un peu sa saison en demi-teinte. "En club et en sélection, il doit en être à une vingtaine de buts. Quinze ? C'est un beau total. Nous ne sommes qu'en décembre", souligne Vincent Kompany. La propension du buteur prêté par le Bayern à inscrire des doublés (deux en championnat, un en Coupe, trois en sélection !) prouve également que quand il est "dedans", les buts tombent, mais qu'il a tendance à passer à côté de certains matchs.

"Il a l'air d'un homme, mais Joshua n'a que 20 ans", ajoute son entraîneur. "On l'oublie. Il y a cette inconstance, mais nous avons connu la même chose avec Nmecha la saison passée, alors que lui était encore un peu plus âgé". Bref : patience et pas d'inquiétude pour Joshua Zirkzee.