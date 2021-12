Jordi Condom fier de ses troupes: "On repart d'ici la tête haute"

L'entraîneur de Seraing était satisfait de son équipe, malgré la défaite sur la pelouse du Club.

L'entraîneur de Seraing rentre au Pairay avec une défaite dans les valises, mais il ne part pas la tête basse pour autant. Il le sait, ce n'est pas sur la pelouse du Club de Bruges que Seraing assurera son maintien. Arès cette défaite honorable, il a analysé la rencontre des siens.

"Nous sommes arrivés ici avec une spirale positive, mais en jouant contre une équipe qui joue la Ligue des Champions ce n'est pas assez", assure Condom. "En première période, nous n'avons pas eu assez la balle mais surtout nous avons eu trop de respect pour Bruges. Ils nous ont fait mal sur des contres mais à la mi-temps ce n'est que 3-2".

Après la pause, Seraing a soufflé le chaud et le froid: "On s'est dit que tout était encore possible. J'ai demandé à mes joueurs de presser plus haut et ils l'ont fait. Notre gardien a sauvé les meubles, c'était incroyable. On aurait pu prendre un petit point sur l'une ou l'autre occasion... mais on repart d'ici la tête haute. Nous n'avions rien à perdre".