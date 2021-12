Bodart de retour, la surprise Lestienne, le onze attendu à Charleroi: les compos du choc wallon

Le Standard et Charleroi se retrouvent ce dimanche à Sclessin, avec le retour du capitaine côté liégeois et la compo attendue côté carolo.

Arnaud Bodart est de retour. Après avoir laissé sa place entre les perches à Laurent Henkinet au cours des trois dernières sorties du Standard, le portier et capitaine liégeois est titulaire pour la réception de Charleroi. Hugo Siquet, absent en Coupe, fait également son retour, dans une défense qui sera également composée de Dussenne, Laifis et Fai. Et il y a aussi des surprises dans le onze de base de Luka Elsner: Maxime Lestienne et Jackson Muleka sont titulaires. Aron Donnum, Samuel Bastien et Nicolas Raskin complètent l'équipe alignée.

Côté carolo, en revanche, il n'y aura aucune surprise: Edward Still aligne le même onze que la semaine dernière contre Anderlecht. Troisième titularisation consécutive, donc, pour Loïc Bessilé aux côtés de Stelios Andreou et Stefan Knezevic, dans le trio défensif.

LE XI de Charleroi : Koffi, Knezevic, Andreou, Bessilé, Kayembe, Zorgane, Ilaimaharitra, Morioka, Tchatchoua, Gholizadeh, Nicholson.