Liège partage à l'Olympic, le Patro Eisden sauve un point face à Dender

Malgré un avantage rapide de deux buts, le RFC Liège a partagé l'enjeu à l'Olympic.

Dans ce déplacement périlleux à l'Olympic de Charleroi, les choses avaient pourtant parfaitement commencé pour les hommes de Drazen Brncic, et ce grâce à des buts de Benoît Bruggeman (0-1, 9e) et de Benjamin Lambot (0-2, 16e). Peu avant la fin de la première période, les locaux réduisaient le score sur leur première occasion dangereuse, avant d'égaliser à un quart d'heure du terme. Avec ce partage, le Matricule 4 reste à la troisième place, trois points derrière Dessel et quatre derrière le Patro Eisden.

Les leaders du championnat qui ont également partagé l'enjeu sur leur pelouse hier soir face à Dender, en sauvant un point dans les tous derniers instants. Van Oudenhove a ouvert le score pour les visiteurs en première période. Malgré une supériorité numérique de plus d'une demi-heure, il aura fallu attendre la 90e minute pour voir l'égalisation venue de d'Arénate. En toute fin de partie, Corstjens et Arénate ont tous deux été exclus pour les locaux.

Dessel, le dauphin du Patro Eisden a donc pu profiter de sa victoire acquise face à Rupel Boom (3-2) pour recoller à une unité des leaders. Ce sont pourtant bien les visiteurs qui ont ouvert le score via Yannis, avant que Bergiers (contre son camp) et Breugelmans à deux reprises ne donnent l'avantage à Dessel. En fin de rencontre, Jens (contre son camp) a réduit l'écart pour Rupel Boom, sans conséquence.

Dans la dernière rencontre de ce samedi soir, La Louvière (14e) et Tessenderlo (4e) se sont quittés sur un score nul et vierge.