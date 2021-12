🎥 Malgré une bourde de son gardien, Westerlo retourne Mouscron

Westerlo a confirmé sa place de leader du championnat en s'imposant contre Mouscron... qui s'est aussi tiré une belle balle dans le pied.

Dans cette D1B on ne peut plus serrée, tout le monde a besoin de points. Westerlo, qui vise le titre et le retour en D1A, voulait s'imposer alors que les Hurlus veulent quitter le bas du classement.

Mouscron va d'ailleurs prendre les devants, tout d'abord grâce à une énorme bévue du gardien local qui marque contre son camp (10', 0-1) puis grâce à un but de Chevalier (22', 0-2). Le temps passe et on se dit que Mouscron tient le bon bout, mais....

Il y a d'abord la deuxième jaune de Miny (54') qui laisse ses coéquipiers à 10. Puis en 12 minutes, Westerlo va marquer trois buts via Bernat, Daci et Forster! C'est 3-2 et le 4-2 arrive à la 74ème, par Daci. Un dernier but de Mouscron (via Bakic) dans les arrêts de jeu ne change rien: Mouscron est battu.

Westerlo reste donc largement en tête du classement avec 13 points d'avance sur Deinze. Pour Mouscron, c'est toujours la 6ème place avec seulement 15 points, soit 3 de plus que Virton, la lanterne rouge.