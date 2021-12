La retraite? Ce n'est pas pour Zlatan !

Le Suédois n'est pas encore proche de raccrocher les crampons.

Toujours aussi décisif, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic (40 ans, 9 matchs et 6 buts en Serie A cette saison) n'accuse pas le poids des années avec l’AC Milan. Le Suédois reste prolifique et endosse toujours un rôle de leader chez les Rossoneri. Alors que son contrat expire en juin prochain, l’ancien Parisien espère sérieusement prolonger l'aventure.

"Je mets la pression sur l'AC Milan, j'espère y continuer pour le reste de ma vie. Je veux gagner un autre scudetto. Je veux jouer le plus possible, pour ne pas avoir le regret de ne plus pouvoir continuer, a concédé le Scandinave, sur les antennes de la chaîne Rai 3. Je ne sais pas ce que sera mon avenir après le football, c'est pourquoi j'ai un peu peur d'arrêter."

Au vu de son rendement, le natif de Malmö pourrait rapidement se voir proposer un nouveau bail de courte durée.