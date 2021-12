Clinton Mata avant le PSG: "Reproduire ce qu'on fait au match aller"

Les Brugeois entament leur dernière sortie en Ligue des Champions avec ambitions.

Dernière sortie pour le Club de Bruges en Ligue des Champions, mardi soir, sur la pelouse du PSG. Une rencontre que les Blauw en Zwart abordent avec de l'enjeu: ils peuvent encore espérer prendre la troisième place de leur groupe.

"Le groupe est confiant, il y a beaucoup de positivité. On sort d'une grosse semaine et il faudra à nouveau le démontrer mardi", estime Clinton Mata. Et les Brugeois pourront s'appuyer sur leur prestation du match aller pour tenter de faire un résultat à Paris. "On avait montré une bonne image chez nous, il faudra reproduire ça mardi soir. En foot, tout est possible", insiste-t-il encore.