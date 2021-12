Nouveau coup dur défensif pour West Ham

Cela fait désormais un mois que West Ham évolue sans Angelo Ogbonna, blessé au genou et qui sera absent durant toute la fin de saison. Mais un nouveau coup dur vient assommer les Hammers, qui réalisent un excellent début de saison.

Sorti à vingt minutes du terme face à Chelsea, Kurt Zouma souffre d'une déchirure aux ischios-jambiers, et pourrait manquer jusqu'à trois mois de compétition. Les Hammers devront donc s'activer sur le marché des transferts afin de trouver un nouveau défenseur central, même si la paire Diop-Dawson avait réalisé du bon travail en fin de saison dernière.

Kurt Zouma suffered a hamstring tendon injury against Chelsea. Another big injury blow in defence for West Ham, who have already lost Angelo Ogbonna for the rest of the season. Increases need for a centre-back to arrive next month #whufc