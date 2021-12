🎥 Origi remet ça, Carrasco voit rouge, mais l'Atletico se qualifie au bout du suspense

L'Atletico est le grand gagnant de la soirée en Ligue des Champions: les Colchoneros verront les huitièmes de la finale de la C1, au grand dam de Porto et du Milan AC.

Le suspense était à son comble dans le groupe C de la Ligue des Champions et il aura tenu tout au long de la soirée. En partie grâce à Liverpool, qui malgré son 15 sur 15 et sa première place assurée, a joué à merveille son rôle d'arbitre.

Fikayo Tomori avait pourtant ouvert le score pour le Milan AC, mais les Reds sont rapidement revenus au score grâce à Mohamed Salah. Et c'est Divock Origi, déjà buteur décisif en championnat samedi, qui a permis à Liverpool de passer devant et de s'imposer (1-2).

Sadio Mané profite de l'erreur de Tomori pour tenter sa chance. C'est contré par Maignan, mais Origi suit bien de la tête ! Liverpool reprend les commandes face à Milan !

L'AC Milan incapable de s'imposer contre Liverpool, une victoire suffisait à l'Atletico, pourtant quatrième du groupe avant la rencontre, pour prendre la deuxième place et le ticket pour les huitièmes de finale. Dans un match très fermé, les Colchoneros ont trouvé l'ouverture grâce à Antoine Griezmann à l'heure de jeu.

Dix minutes plus tard, Yannick Carrasco était exclu pour un mauvais geste, mais c'est Porto qui allait terminer la rencontre en infériorité numérique. Wendel et Marchesin étaient, à leur tour exclus, et les Dragons ponctuaient le match à neuf. Dans les arrêts de jeu, Correa et De Paul ont conforté la victoire de l'Atleti, et Oliveira a sauvé l'honneur pour Porto, qui prend la troisième place du groupe et sera en Europa League après l'hiver (1-3).