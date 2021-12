Europa League : le PSV Eindhoven éliminé, le Naples de Mertens élimine le Leicester de Tielemans

Les premiers matchs de la soirée d'Europa League se sont terminés, avec des verdicts impitoyables.

Groupe A : Tout était déjà su, Lyon forcé au partage

Aucun suspens dans ce groupe puisque l'OL et les Rangers, qui s'affrontaient, étaient tous deux assurés de la qualification. Lyon était même assuré de la première place et Peter Bosz a donc largement fait tourner. En face, Ianis Hagi était titulaire, tout comme Kemar Roofe. Les deux équipes se sépareront dos à dos (1-1).

Le Sparta Prague a quant à lui sauvé l'honneur en l'emportant 2-0 face à Brondby, mais doit se contenter de la 3e place de sa poule, ce dont il était également assuré. Aucun suspens donc ...

Groupe B : Oyarzabal bourreau du PSV Eindhoven

Adnan Januzaj était titulaire avec la Real Sociedad, mais c'est Mikel Oyarzabal qui s'est chargé d'éliminer le PSV Eindhoven de l'Europa League, en s'offrant un doublé (2-0) dont un but sur penalty face à des Néerlandais qui termineront le match à 10. Yorbe Vertessen est entré au jeu à la 68e. Alexander Sorloth, l'ancien gantois, fixera le score à 3-0 dans les arrêts de jeu.

© photonews

Aucun suspens dans l'autre match, l'AS Monaco étant assuré de la première place. Avec Eliot Matazo titulaire, les Monégasques partageront l'enjeu à Sturm Graz (1-1).

Groupe C : Lourde désillusion pour Leicester City

Tout était possible dans ce groupe, et on pensait le Spartak Moscou en mauvaise position car devant se déplacer au Legia Varsovie. Avec Maximiliano Caufriez de retour dans le onze de base, les Russes ont fait le job et assuré leur qualification en l'emportant (0-1) en Pologne, malgré 9 minutes d'arrêt de jeu et un penalty manqué par le Legia dans les derniers instants.

Ils décrochent même la première place, car dans l'autre rencontre, le choc de la soirée, Naples et Leicester City se sont livrés une féroce bataille : avec Youri Tielemans et Timothy Castagne au coup d'envoi, les Foxes sont revenus de 2-0 à 2-2 et étaient alors qualifiés à la pause. Mais un deuxième but d'Elmas (53e, 3-2) offrira la victoire, les trois points et la 2e place à Naples. Dries Mertens est entrée à la 63e pour Ounas, premier buteur du soir.