Impitoyable, Thomas Müller se paie le Barça

A nouveau buteur contre le FC Barcelone (3-0), mercredi, l'attaquant du Bayern Munich a précipité la chute du club catalan en Ligue des Champions.

Dans son style habituel, Thomas Müller (32 ans, 6 matchs et 2 buts en LdC cette saison) a dressé un constat sans appel du FC Barcelone. "Le Barça ne peut pas faire face à une telle intensité. Techniquement et tactiquement, ils ont tout, avec des grands joueurs à toutes les lignes. Mais ils ne peuvent pas concourir à intensité maximale dans le football de haut niveau", a froidement lâché l'international allemand à l'issue de la partie.

"Nous nous sommes amusés"

Le champion du monde 2014 a aussi évoqué sa réussite personnelle face aux Catalans. "Contre le Barça, ça me réussit un peu... Nous avons bien joué. Bien sûr, tout n’était pas parfait. Quand vous jouez au Barça, qui pousse toujours haut et essaie de vous mettre sous pression, il y a de la place pour nos joueurs dans la largeur. Parfois, le timing des passes n'était pas bon. Nous aurions pu faire plus en seconde période. Mais nous nous sommes amusés", a conclu Thomas Müller.