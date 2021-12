Le coach de Wolfsbourg : "On a besoin de plus de temps"

Battus sur sa pelouse par Lille (1-3), mercredi, Wolfsbourg et ses Belges ont terminé derniers de leur groupe en Ligue des Champions.

L'entraîneur de Wolfsbourg, Florian Kohfeldt n'a pas souhaité se cacher à l'issue de la partie. Le coach de Casteels, Bornauw et Vranckx a évoqué une "élimination méritée".

"Évidemment, on est triste car on est éliminé et après ce match, c'est mérité. Il y a quelques semaines, on pensait pouvoir changer la dynamique, mais on a besoin de plus de temps pour changer des choses dans l'équipe. Mais mon rôle, c'est de rester positif et de transmettre cela aux joueurs", a expliqué le manager des Loups en conférence de presse.

Arrivé fin octobre en remplacement de Mark van Bommel, l'entraîneur de 39 ans va tenter de redresser la barre dans les mois à venir.