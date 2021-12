🎥 Cyriel Dessers fait à nouveau parler la poudre avec Feyenoord

L'attaquant prêté par Genk compte déjà quatre buts en Conference League.

Cyriel Dessers n'en finit plus de marquer en Conference League. Prêté par Genk du côté de Feyenoord, l'international nigérian a contribué à la victoire de son équipe contre le Maccabi Haifa (2-1) en inscrivant un but. C'est déjà sa quatrième réalisation en six rencontres de C4. Par ailleurs, le club de Rotterdam a validé son ticket pour les 8es de finale.