Hein Vanhaezebrouck : "Heureux que la VAR ne soit pas présente en Conference League"

Victorieux contre le Flora Tallinn, les Gantois n'auraient pas dû voir le but de Gianni Bruno être accordé car l'attaquant était hors-jeu au départ de la phase.

Hein Vanhaezebrouck était un homme heureux ce jeudi. Ses hommes ont terminé leur phase de poules de Conference League par une victoire 1-0 contre le Flora Tallinn. Voilà donc les Gantois assurés de jouer les 8es de finale de cette première édition de la C4.

"En tant que Belges, nous pouvons être heureux du parcours européen de Gand car nous augmentons le coefficient UEFA. Cependant, ce soir, nous pouvons nous estimer heureux qu'il n'y ait pas eu de VAR. Le but de Gianni Bruno était hors-jeu et si l'arbitre annulait ce but, le résultat aurait pu être différent", a-t-il déclaré en fin de rencontre dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. Habitué à critiquer l'arbitrage, HVH semblait cette fois-ci plutôt satisfait que les décisions arbitrales tournent à son avantage.