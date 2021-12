Shamar Nicholson n'a plus de sélectionneur national

Mal embarquée dans les qualifications pour le Mondial 2022, la Jamaïque s'est séparée de son entraîneur.

La Jamaïque est actuellement 6e de la zone CONCACAF, à 7 points du Panama qui est 4e et en position de barragiste pour le Mondial 2022. Il reste 6 journées de qualification et résorber ce retard est encore possible pour les équipiers de Shamar Nicholson et Kemar Roofe, mais ce sera avec un nouveau sélectionneur : Theodore Whitmore a quitté ses fonctions, a annoncé la fédération jamaïcaine.

Whitmore avait participé à la dernière Coupe du Monde disputée par les Reggae Boyz, en 1998. Il avait obtenu d'excellents résultats depuis son arrivée en 2016, atteignant la finale de la Gold Cup l'année suivante.