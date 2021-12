Malgré un Standard dans les cordes, Noë Dussenne veut y croire au Bosuil : "Nous voulons nous défoncer sur le terrain"

Ce dimanche, le Standard de Liège se déplacera au Bosuil pour y affronter l'Antwerp lors de la dix-huitième journée de Jupiler Pro League.

Noë Dussenne est revenu sur les incidents qui ont eu lieu lors du choc wallon et a évoqué les lendemains compliqués. "Nous avons très mal vécu l'après-match, et avons effectué une grosse remise en question après cette contre-performance. C'est plus qu'une claque, nous sommes dans les cordes. Une réunion a eu lieu et on s'est dit les choses. Nous devons tous être ensemble pour passer ces moments compliqués. Nous sommes unanimes, il n'y a que le travail pour s'en sortir", a expliqué le défenseur central en conférence de presse avant de parler de la colère des supporters.

"Tout un club est dans la difficulté"

"Nous sommes au plus bas et je comprends entièrement leur mécontentement. Tout un club est dans la difficulté, mais je ne peux pas accepter cette violence sur le terrain. Cela n'a pas sa place dans un stade où il y a des familles et des enfants", a souligné l'ancien joueur de Mouscron.

© photonews

Ce dimanche, le matricule 16 aura un affront à laver au Bosuil. "Un match important. L'Antwerp carbure bien depuis quelques semaines et nous voulons casser leur spirale. Il faudra avoir de l'orgueil, et peut-être que ce match arrive au bon moment", a précisé le joueur âgé de 29 ans.

"Quand on regarde le classement, tout peut aller très vite"

Le Standard de Liège doit désormais regarder derrière lui et est associé à la lutte contre la relégation. Le club liégeois est treizième du classement avec vingt points au compteur, soir quatre unités de plus que le Cercle de Bruges, barragiste. "Quand on regarde le classement, tout peut aller très vite. Deux victoires et nous remontons de plusieurs places. Nous devons désormais nous relever tous ensemble et mettres nos qualités en avant. Nous ne le faisons pas assez. Nous voulons nous défoncer sur le terrain. Beaucoup de fans croient encore en nous et nous devons montrer de quoi nous sommes capables. L'envie de bien faire est présente", a concliu Noë Dussenne.