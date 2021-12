Selon Storck, Bongonda devra faire des efforts pour évoluer

Le nouveau coach de Genk veut imprimer sa patte tactique.

Bernd Storck, qui est arrivé fraîchement à Genk pour remplacer John Van Den Brom, semble accorder beaucoup d'importance à la discipline et la rigueur de la part de ses joueurs. Alors qu'Het Laaste Nieuws l'a interrogé quant au rôle de joueurs plus offensifs comme Théo Bongonda dans le pressing à appliquer, l'Allemand a répondu que le Belge "devra le faire s'il veut évoluer plus haut".

"J'en ai parlé à Théo. L'esprit le veut, mais pas le corps pour l'instant. Cela devra se faire à l'entraînement et cela fonctionnera".

"Quand Jürgen Klopp est arrivé à Liverpool, il a eu les mêmes problèmes avec des joueurs de haut niveau comme Salah, Firmino et Mané".

"Quand ils étaient en possession du ballon, tout fonctionnait, mais ils n'arrivaient pas à mettre la pression ou à gagner le ballon. Klopp les a transformés en une machine.

Et de conclure par une réflexion quant à son ailier japonais Junya Ito, aussi un profil très offensif. "Si Ito et Bongonda veulent s'améliorer, ils doivent eux aussi mettre cela en place et je les aiderai à le faire."