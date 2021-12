Le technicien français, en poste depuis janvier 2020, a été démis de ses fonctions ce dimanche.

Le Soudan se sépare de son sélectionneur Hubert Velud à moins d'un mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue l'hiver prochain au Cameroun. En poste depuis janvier 2020, le technicien français avait réussi à qualifier les Crocodiles du Nil pour la compétition continentale, éliminant notamment l'Afrique du Sud dans son groupe d'éliminatoires.

L'ancien entraîneur de Créteil et du TP Mazembe paye officiellement les prestations catastrophiques de l'équipe soudanaise lors de la Coupe Arabe de la FIFA, avec trois défaites et dix buts encaissés en trois matchs pour une élimination au premier tour. Le conseil d'administration de la Fédération soudanaise de football (SFA), a procédé à la révocation du staff en place et annoncé la "nomination d'un staff technique soudanais".