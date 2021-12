Un flop anderlechtois, "le meilleur aux entraînements", révèle Killian Sardella

Ce lundi soir, Killian Sardella était invité par l'émission de supporters d'Anderlecht, 4Sporting. Le jeune produit de Neerpede s'est exprimé détendu sur divers sujets.

Répondant notamment à des questions plus légères, Killian Sardella s'est vu demander lequel de ses équipiers à Anderlecht était le plus fort à l'entraînement, celui dont on ne voit pas toujours à quel point il est fort lorsqu'il monte sur le terrain par après. "Il n'est plus chez nous, mais c'était Mustapha Bundu", affirme Sardella sans hésiter.

L'ailier du Sierra Leone n'a pu disputer que 11 matchs avec le RSC Anderlecht, sans marquer ni délivrer d'assist. "L'adaptation était peut-être compliquée, mais il avait des énormes qualités. À l'entraînement, vraiment, il était trop fort. En matchs à 4 contre 4, il était chaud". Bundu est actuellement prêté à Aarhus et y retrouve ses sensations (10 matchs, 2 buts et une place de titulaire). Pourra-t-il prouver ses qualités à son retour ?

