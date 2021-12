L'Uruguay tient le successeur de la légende Oscar Tabarez

Le mois passé, le football de sélection connaissait un véritable séisme : le départ d'Oscar Tabarez, iconique entraîneur de l'Uruguay en place depuis 15 ans. Son remplaçant est connu.

Oscar Tabarez était en poste depuis 2006 et avait mené l'Uruguay à une fantastique demi-finale au Mondial 2010. À 74 ans, il avait cependant fait son temps à la tête de la Celeste, et la campagne qualificative pour le Mondial 2022 se passant très mal (l'Uruguay est 7e de la zone CONMEBOL), la fédération uruguayenne avait pris la décision le mois dernier de se séparer de son iconique entraîneur. Son successeur allait avoir un travail de titan.

Et l'homme chargé de cette tâche herculéenne est connu : il s'agit de Diego Alonso (46 ans), ancien entraîneur de l'Inter Miami, sans poste depuis l'année passée. Si son expérience en MLS dans le club de David Beckham ne s'est pas passée comme prévu, Alonso a connu le succès avec le CF Pachuca et le CF Monterrey, au Mexique : champion du Mexique avec Pachuca, il remportera également la Ligue des Champions de la zone CONCACAF à deux reprises, en 2016 avec Pachuca et en 2019 avec Monterrey.