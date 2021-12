Club-Anderlecht, Eupen-Charleroi, OHL-Standard... les arbitres du week-end

L'Union Belge a désigné les arbitres qui officieront ce week-end en Pro League.

C'est ce vendredi au Pairay que débutera la 20e journée de championnat et c'est Wim Smet qui donnera le coup d'envoi de la rencontre entre Seraing et Courtrai. Samedi, Jan Boterberg dirigera les débats entre l'Union et le Cercle.

Le choc du week-end entre le Club de Bruges et Anderlecht (dimanche, 13h30) sera confié à Nathan Verboomen, Arthur Denil sifflera le duel entre Eupen et Charleroi, tandis qu'Alexandre Boucaut donnera les derniers coups de sifflet du week-end à Louvain où OHL accueillera le Standard, dimanche soir.