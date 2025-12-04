Des images que l'on n'aime pas voir : des nouvelles de la blessure de Roméo Vermant, victime d'un gros choc

Des images que l'on n'aime pas voir : des nouvelles de la blessure de Roméo Vermant, victime d'un gros choc
Photo: © photonews

Roméo Vermant a quitté ses partenaires sur blessure vingt minutes après sa montée au jeu, ce mercredi soir en Coupe de Belgique. L'attaquant du Club de Bruges et néo-Diable Rouge souffre d'une commotion cérébrale.

Les huitièmes de finale de la Croky Cup se poursuivaient ce mercredi soir avec quatre affiches au programme. Parmi elles, celle du Club de Bruges, qui s'est imposé sans briller à Louvain (1-2).

Après le but annulé de Christos Tzolis dans le premier quart d'heure, les Blauw & Zwart ont pris les commandes via Hugo Vetlesen, avant de voir Sory Kaba égaliser à 25 minutes du terme. Dans la foulée, Nicky Hayen a effectué deux changements, avec les entrées de Cissé Sandra et Roméo Vermant.

Dix minutes avant la fin du temps réglementaire, Christos Tzolis a obtenu un penalty qu'il a lui-même converti pour offrir la victoire aux Brugeois. Mais dans les derniers instants, un ultime événement est venu perturber l'après-match du club et des troupes de Nicky Hayen.

Roméo Vermant victime d'une commotion cérébrale

À la suite d'un duel avec Noé Dussenne, Roméo Vermant s'est assis et s'est directement tenu la tête. Le jeune attaquant et néo-Diable Rouge est sorti du terrain et a cédé sa place à Gustaf Nilsson. En conférence de presse après la partie, Nicky Hayen n'était pas des plus rassurants. "Ai-je des nouvelles ? Non, mais ça ne sentait pas bon. Il est déjà à l'hôpital pour des examens, le choc a été violent", cite Sporza.

Lire aussi… Steven Defour est sévère : "C'est une erreur du Club de Bruges"Des nouvelles plus précises sont tombées tard dans la soirée. Roméo Vermant ne souffre heureusement d'aucune fracture au crâne, mais bien d'une commotion cérébrale, a appris le Club de Bruges dans un communiqué. La durée de son absence n'a pas encore été précisée.

Romeo Vermant

