De la provinciale à la Coupe d'Europe : Francky Dury quitte Zulte Waregem en légende

Enlisé dans le fond du classement en D1A, Zulte Waregem n'a eu d'autre choix que de remercier son entraîneur Francky Dury. En 20 ans, l'ancien policier est devenu un des visages mythiques de notre Pro League. Retour sur plusieurs dates marquantes de sa carrière.

Francky Dury n'a malheureusement pas survécu à la crise dans laquelle se trouve "son" Zulte Waregem. Après 19 journées de championnat, le Essevee compte 17 petits points et occupe la place de barragiste en D1A. Une situation qui a obligé les dirigeants de Zulte à remercier celui qui restera probablement la plus grande légende du club. Retour sur une carrière atypique.

1990 : le début de son histoire avec Zultse VV

Francky Dury avait la particularité de faire partie de cette catégorie d'entraîneur à ne jamais avoir évolué au plus haut niveau. Après une petite carrière dans le monde du football amateur, Dury décide de devenir T1 en plus de son job de policier. Le début de son histoire avec Zulte débute en 1990. Anciennement appelé Zultse VV, le club évolue en 1ère Provinciale et Dury devient le nouveau T1 du club et parvient à faire monter le club en Promotion.

1998-2005 : une ascension fantastique avec Zulte Waregem

Après avoir quitté le club, Dury effectue son grand retour en 1998. C'est à partir de là que débutera l'épopée fantastique de Zulte. En 1999, Zultse VV accède à la D3. En 2001, il change de nom pour devenir Zulte Waregem et en 2002, le Essevee accède à la D2 avant de monter deux ans plus tard en D1. En l'espace de sept saisons, Francky Dury a permis à son équipe d'atteindre l'élite du football belge, le tout avec des moyens plutôt modestes. Un magnifique exploit pour le club et son entraîneur qui ne s'arrêteront pas là.

2006 : Coupe de Belgique et découverte de la Coupe UEFA

La première saison de Zulte Waregem en D1 restera probablement dans les annales du club. La bande à Francky Dury parvient non seulement à terminer à la 6e place mais elle réalise surtout l'exploit en remportant la première Coupe de Belgique de son histoire à l'issue de la saison.

Ce titre leur permettra de goûter pour la première fois aux joies la scène européenne. Durant la saison 2006-2007, Zulte se qualifie pour la Coupe UEFA. Il parvient à atteindre les 16es de finale où il se fera éliminer par Newcastle.

2010-2011 : Deux expériences loin de Zulte

Au fil des saisons, Zulte Waregem devient un club du subtop en Belgique. Le jeu proposé par le Essevee plaît dans les autres clubs belges qui tentent d'approcher Francky Dury. En juillet 2010, il signe du côté de Gand où il a eu la lourde tâche de remplacer Michel Preud'homme mais il quitte le club après seulement une saison. Durant l'été 2011, il devient sélectionneur de nos Espoirs belges mais après seulement quatre rencontres, il décide de quitter ses fonctions.

© photonews

2012-2013 : Un retour au bercail et un titre tout proche

En janvier 2012, Dury fait son retour en grande pompe du côté de Zulte. Il met en place un effectif ambitieux et fait de Zulte une machine à gagner. Lors de la saison 2012-2013, le Essevee livre une saison fantastique et se hisse en play-offs 1. Le club livrera une lutte sans merci pour le titre mais ce sera Anderlecht qui raflera la mise après un nul 1-1 face à la bande à Dury. La saison d'après, le club de Waregem vit sa première aventure en Ligue des Champions mais se fait vite éliminer lors de tours préliminaires.

© Photonews

2016-2017 : Un dernier titre avant une période plus délicate

La saison 2016-2017 démarrera sur les chapeaux de roue pour Zulte Waregem. Le club remporte le titre honorifique de champion d'automne avant de s'écrouler par la suite en play-offs 1. Le Essevee se consolera malgré tout avec une deuxième Coupe de Belgique à l'issue de la saison.

Depuis, le club vit des jours plus durs et plus d'une fois, le choix de conserver Dury a été discuté par certains. Aujourd'hui les résultats ont eu raison de Francky, mais le football belge n'oubliera jamais celui qui restera dans l'histoire de notre Pro League. Assurément, Dury quitte Zulte Waregem avec le statut de légende.