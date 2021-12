Largie Ramazani MVP de la semaine en D2 espagnole

Une prestation remarquée, une première place confortée, une qualification en Coupe et une récompense individuelle: belle semaine pour le jeune Belge d'Almeria.

Jeudi soir, le leader de La Liga 2 s'est en effet qualifié pour le tour suivant en Coupe du Roi, en s'imposant sur la pelouse d'Amorebieta (1-2). Sur le banc en début de rencontre, Largie Ramazani a joué le dernier quart d'heure de la rencontre.

Quelques heures plus tôt, le jeune joueur belge avait été élu MVP de la 20e journée de championnat en D2 espagnole. Grâce à son étincelante montée au jeu contre Saragosse le week-end dernier. Largie Ramazani avait participé à la dernière demi-heure de la rencontre et ça lui avait suffi pour distiller son premier assist et inscrire son cinquième but de la saison...