Loïs Openda: "Les plans de Bruges? Aucune idée"

Lois Openda est-il prêt à saisir sa chance avec le Club de Bruges? La question ne semble absolument pas tarauder, pour le moment, le jeune attaquant belge qui carbure aux Pays-Bas.

Après avoir fait ses débuts professionnels dans la Venise du Nord, c'est aux Pays-Bas que grandit Lois Openda, prêté pour la seconde saison consécutive à Arnhem. Et pour l'instant, c'est la seule chose qui l'intéresse. "Je ne veux me concentrer que sur Vitesse", insiste-t-il dans un entretien accordé à Voetbal International.

"Je n'ai aucune idée de quels sont les plans du Club de Bruges et je ne veux pas y penser maintenant", ajoute Lois Openda qui, avant d'éventuellement songer aux Blauw en Zwart veut continuer de briller aux Pays-Bas. "Je préfère me concentrer sur l'avenir à court terme, que d'envisager le futur lointain. On verra bien ce qu'il se passe", confirme-t-il.

Et Lois Openda profite à fond du temps de jeu qui lui est octroyé à Arnhem: il a déjà inscrit 12 buts depuis le début de la saison avec son club: c'est à peine un de moins que sur l'ensemble de la saison dernière...