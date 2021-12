Le Standard et Samuel Bastien veulent confirmer à OHL : "À nous de montrer notre vrai visage"

Ce dimanche, le Standard de Liège se déplacera à Den Dreef pour y affronter OHL lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League.

Après sa victoire à l'Antwerp, le Standard de Liège avait à coeur de confirmer et d'enchaîner contre le Beerschot mercredi dernier. Mais finalement, le match a été reporté. "Cela ne dépendait pas de nous car nous avions préparé la rencontre de la meilleure des façons. Nous voulions bien faire à la maison. Si nous sommes plus frais que Louvain ? Oui, certainement un peu étant donné qu'ils ont joué contre Bruges. Mais cela ne veut rien dire car OHL peut être redoutable à la maison. À nous de montrer notre vrai visage", a confié Samuel Bastien en conférence de presse.

"En cinq minutes, on a vu qu'on pouvait faire de grandes choses"

Le matricule 16 a été séduisant notamment en première période à l'Antwerp et a montré de belles choses. "Tactiquement, on était bien en place et on s’est créé des occasions. La deuxième période n'était pas bonne, mais en cinq minutes, on a vu qu'on pouvait faire de grandes choses. Cela apporte beaucoup de confiance. On a cependant encore de petites failles à gommer. Mais si l'intensité et la mentalité sont là, on peut faire mal à beaucoup d'équipes", a souligné le médian qui est à la recherche de régularité dans ses performances depuis le début de la saison.

"Je ne suis jamais satisfait de moi"

"Je ne suis jamais satisfait de moi. J’essaie toujours d’être là pour aider l’équipe, quelle que soit la position à laquelle je suis aligné", a conclu l’international congolais qui ne devrait pas quitter les Rouches cet hiver. "Je me sens bien au Standard."