Julien Ngoy ne boude pas son plaisir: "Et maintenant, aller le plus loin possible"

L'attaquant des Pandas a égalisé et son équipe s'est imposée. Maintenant, tous les espoirs sont permis.

Julien Ngoy, titulaire en attaque aux côtés de Prevljak, a retrouvé le chemin des filets ce mercredi, lui qui n'avait plus marqué depuis la réception de Courtrai en novembre dernier.

"Cela faisait en effet quelques matches que je n'avais pas marqué, le faire en plus en coupe, dans cette situation, ça fait plaisir mais le plus important cela reste la victoire. Et elle est venue car en seconde période, nous avons défendu plus haut, du coup ils ont eu moins de ballons, moins d'espaces."

Comme la saison dernière, Eupen est donc en demi-finale de la Coupe: "Nous, on veut aller le plus loin possible. On se donne de toute façon toujours à fond, on veut toujours gagner". Ce que les Pandas voudront, c'est certainement aller un cran plus loin que la saison dernière, où ils s'étaient inclinés contre le Standard à domicile.