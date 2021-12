Dieumerci Mbokani offre la Coupe du Koweït à son club

L'ancien attaquant de l'Antwerp avait rejoint le Kuwait SC l'été dernier et a soulevé son premier trophée.

Cette semaine, le Kuwait SC de Dieumerci Mbokani affrontait Al Qadissia en finale de la Coupe et c'est l'ancien buteur de l'Antwerp qui a offert le trophée à son équipe : Mbokani a inscrit le seul but de la rencontre, son troisième depuis son arrivée au Koweït, et soulevé son premier trophée depuis son transfert l'été dernier.