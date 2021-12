Des supporters logés en Arabie Saoudite durant la Coupe du Monde 2022 ?

Le Qatar ne dispose actuellement que d'un peu moins de 200.000 logements dans tout le pays, alors qu'on prévoit plus d'un million de supporters. L'émirat va améliorer son offre d'ici un an, mais les pays voisins pourraient également aider.

L'offre hôtelière au Qatar est en effet actuellement limitée avec environ 175.000 places, hôtels, appartements et villas confondus. Trop peu pour accueillir le million de supporters venus du monde entier que l'on prévoit en novembre et décembre 2022 à Doha et ses environs. D'après le Daily Mail, une solution pourrait venir de l'Arabie Saoudite voisine.

Le Qatar a en effet prévu de construire des logements temporaires dans le désert, sorte de camping de luxe (on utilise le terme glamping, mot-valise composé de glamour et camping) rappelant les traditions bédouines et qui permettrait aux supporters d'être logés à l'extérieur des villes. Mais en raison du manque d'espace dans ce petit pays de la taille de la Wallonie, la frontière saoudienne pourrait être franchie.

Il existera également la possibilité de loger aux Emirats Arabes Unis, mais les vols risquent de rendre cette option très chère. Le Mondial commence en novembre 2022 et le Qatar a un an pour améliorer son offre hôtelière et, peut-être, éviter de devoir demander l'aide de ses voisins ...