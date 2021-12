Conte loue la mentalité de l'un de ses joueurs: "Il est impliqué dans le projet de Tottenham"

Et pourtant, il a failli partir l'été dernier.

Après son transfert avorté à Manchester City l'été dernier, l'avant-centre de Tottenham Harry Kane (28 ans, 14 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) a du mal à retrouver son meilleur niveau. Pour autant, de son côté, l'entraîneur des Spurs Antonio Conte sent l'international anglais totalement investi dans le projet du club londonien.

"Harry m'a montré une grande disponibilité et m'a montré qu'il est totalement impliqué dans le projet de Tottenham. Je le vois tous les jours et je vois qu'il est heureux. Il se comporte en leader sur le terrain, dans le vestiaire et pendant les séances d'entraînement d'une manière fantastique. Je suis heureux de ce que je vois tous les jours", a assuré le technicien italien face à la presse.

Buteur lors du récent choc contre Liverpool (2-2), Kane va-t-il parvenir à lancer sa saison dans les semaines à venir ?