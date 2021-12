L'Italien officie du côté du Real Madrid, mais a laissé un bon souvenir à l'attaquant brésilien qui a dit tout le bien qu'il pensait de son ancien mentor.

Dans un entretien accordé à AS, l'attaquant d'Everton Richarlison est revenu sur sa relation avec Carlo Ancelotti, qu'il a connu chez les Toffees entre 2019 et 2021. "Un grand entraîneur, l'un des plus grands de l'histoire. Ce n'est pas un hasard s'il a remporté tous les titres qu'il a gagnés. C'est une période au cours de laquelle j'ai beaucoup appris et évolué sur et en dehors du terrain. C'était un privilège d'avoir l'occasion de travailler avec lui et je ne lui souhaite que le meilleur", a confié le Brésilien avant de couvrir également d'éloges son technicien actuel Rafael Benitez, qu'il compare avec l'Italien.

"Je dis toujours que c'est un privilège d'être entraîné par des professionnels comme Ancelotti, comme c'est le cas maintenant avec Benítez. Ce sont des entraîneurs de très haut niveau, l'un des plus grands de l'histoire, et ils font évidemment la différence dans notre carrière. Ancelotti m'a toujours beaucoup parlé, il m'a beaucoup appris sur sa façon de penser le football et il a certainement beaucoup changé mon jeu, et je me sens privilégié pour cela."