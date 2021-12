Genk réalise un 7 sur 9 avant la trêve hivernale : "Nous allons dans la bonne direction"

Dimanche soir, le Racing Genk a battu le KV Ostende, qui n'a jamais été dans le coup. L'équipe de Bernd Storck a fait la différence dans le premier quart d'heure du match et a fini par l'emporter 0-4 chez les Côtiers.

Et c'est avec satisfaction que Bernd Storck s'est adressé à la presse. Cependant, l'Allemand a souligné une fois de plus qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à Genk. "L'équipe a réalisé une excellente performance, et elle a travaillé dur pour cela. La concentration était là dès la première minute, et nous avons laissé très peu de place à Ostende", a souligné le coach des Limbourgeois.

Contrairement aux matchs précédents, Genk s'est créé pas mal d'occasions dimanche. Cela était en partie dû à la façon dont Ostende s'est présenté, mais les Limbourgeois ont également fait preuve de beaucoup de fluidité dans le compartiment offensif. "Nous avons eu tellement d'occasions aujourd'hui. On voit alors qu'il y a beaucoup de qualité dans ce groupe. Je suis très satisfait et je dois faire un compliment à mon équipe", a déclaré Storck. "Nous avons fait ce que nous devions faire et nous pouvons aborder la nouvelle année avec un bon sentiment. Je peux voir que mes joueurs sont de plus en plus à l'écoute les uns des autres. Nous allons dans la bonne direction. C'est un bon début, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire."