Le Real Madrid proche de signer un défenseur, et ce gratuitement

Il est en fin de contrat dans son club actuel et semble très loin d'une prolongation.

En fin de contrat en juin 2022, le défenseur central de Chelsea Antonio Rüdiger (28 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) se retrouve pisté par plusieurs cadors européens. Et d'après les informations du quotidien madrilène AS ce lundi, l'international allemand se rapproche sérieusement du Real Madrid dans l'optique d'une arrivée libre l'été prochain.

Malgré des propositions de la part du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain, l'ancien joueur de l'AS Roma a décidé de donner sa priorité à la Maison Blanche. Pour prendre ses précautions, Rüdiger a même pris des renseignements sur le Real auprès de David Alaba, signé par les Merengue l'été dernier, mais aussi auprès d'Eden Hazard et de Thibaut Courtois, deux de ses anciens coéquipiers chez les Blues. Une bonne pioche en perspective pour l'actuel leader de la Liga ?