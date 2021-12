Le Torino sur le point de perdre son attaquant phare?

Présent au club depuis 2015, Andrea Belotti est le véritable attaquant vedette du Torino, et est devenu, grâce à ses 107 buts, une figure importante de l'Histoire du club.

Mais toutes les belles histoires ont une fin, et celle d'Andrea Belotti et le Torino pourrait arriver cet été. Selon les informations de Nicolo Schira, l'un des journalistes les plus réputés en Italie, Andrea Belotti devrait quitter le Torino gratuitement cet été.

Plusieurs clubs ont déjà montré leur intérêt, comme Newcastle, mais l'attaquant de 28 ans aurait décliné l'offre.

Andrea #Belotti is set to leave #Torino as free agent in summer. The italian striker has turned down #Newcastle’s bid. #Magpies were really interested in signing him. #transfers #NUFC