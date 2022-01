Le vice-président du Beerschot affirme qu'il ne regardera pas le Mondial au Qatar

Walter Damen est un homme de principes, du moins le clame-t-il.

Le vice-président du Beerschot Walter Damen a affirmé dans une interview accordée au Nieuwsblad que ses principes l'empêcheraient de regarder le Mondial 2022, qui débutera en novembre de cette nouvelle année 2022. "La FIFA s'engage, à juste titre, dans la lutte contre le racisme et l'homophobie mais ferme les yeux sur ce qui se passe au Qatar car ils veulent que leur grande fête du football puisse s'y déroouler", déclare-t-il.

"Il n'y aura pas de boycott car il y a trop d'enjeux économiques. C'est de l'opportunisme pur et simple. Vous pouvez vous agenouiller et lever le point, mais si vous le faites dans un stade où sont morts des milliers de personnes, c'est un peu étrange", estime Damen. "Un boycott est possible mais il faut arrêter ce double standard et porter des t-shirts dénonçant ce qui s'y passe pour ensuite y aller avec un sourire".

En conséquence, le vice-président des Rats est clair : "Je ne regarderai pas une minute du Mondial 2022, je dois être cohérent avec moi-même. J'aurais l'impression de voir 6500 tombes sur le terrain".