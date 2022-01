Yuma Suzuki sur le départ et vers une destination surprenante ?

Le STVV devrait perdre Yuma Suzuki cet hiver et alors que le buteur japonais avait été cité en Belgique, c'est bien vers un ... retour au pays qu'il se dirigerait.

Yuma Suzuki (25 ans) en a-t-il déjà terminé avec le football européen ? En discussions l'été dernier avec le RSC Anderlecht et le FC Bruges, l'attaquant de Saint-Trond, auteur d'une saison un peu moindre (2 buts et 2 assists en 11 matchs), peut toujours compter sur de l'intérêt cet hiver et semble plus que jamais sur le départ ... mais devrait, d'après le média japonais Sponichi, retourner au Japon !

Suzuki serait en effet n°1 sur la liste des Kashima Antlers, le club où il a explosé en J-League avec 45 buts en 151 matchs. Un accord aurait été trouvé entre les parties et pourrait être officialisé sous peu. Yuma Suzuki sera entraîné par une vieille connaissance puisque le nouvel entraîneur de Kashima sera nul autre que René Weiler, l'ancien coach du RSC Anderlecht.